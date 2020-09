Calciomercato Milan, fissato il prezzo per una cessione

Area di rivoluzione in casa Milan, pronto ad iniziare la stagione, e che in questi ultimi giorni si starebbe dedicando sempre di più al mercato. E’ chiaro di come ci si aspetti tanto dalla squadra di Pioli, specie dopo i colpi portati a termine, e specie l’ottimo finale dello scorso campionato. Insomma nell’ambiente rossonero c’è ottimismo e concetrazione, ma ormai è palese di come qualche giocatore darà l’addio da qui a breve. In rosa continuano ad esserci degli esuberi, possibile che da qui a breve si sblocchi qualche situazione spinosa.

Ultime Milan: cessione Paquetà, c’è il prezzo

Tra i vari giocatori sul piede di partenza c’è sicuramente Lucas Paquetà, centrocampista che lo scorso anno ha avuto tantissime difficoltà. Il suo arrivo a Milano sembrava potesse essere di grande impatto, ma persino Pioli lo ha coinvolto poco nonostante il buon momento vissuto lo scorso campionato. Tanti dubbi sul brasiliano, che nonostante la buona preparazione, potrebbe dire addio da qui a breve. L’ex Flamengo non è riuscito ad imporsi bene nelle gerarchie, e l’arrivo di Tonali e quello possibile di Bakayoko, rischia di tagliarlo fuori completamente. La cessione sembra essere la pista più percorribile ad oggi, e i rossoneri hanno fissato il prezzo: 22-23 milioni di euro, così come riportato dal Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si sblocca l’affare: decisiva una cessione

Mercato Milan: la pretendente per Paquetà

Il futuro di Paquetà, con molte probabilità, non sarà più al Milan. Il brasiliano troverebbe pochissimo spazio ai rossoneri, e difficilmente Pioli sacrificherà qualche altra pedina al suo posto. Ecco i rossoneri sono propensi ad accogliere eventuali proposte, con un’ottima possibilità di poter far cassa e poi andare nuovamente ad investire. La pretendente numero uno pare essere il Lione, che già in questi ultimi giorni aveva dato ottimi cenni di interesse. Il club transalpino non ha ancora effettuato un vero e proprio assalto, ma non è da escludre che lo faccia nei prossimi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Torino, colpo dal Milan: è un pupillo di Giampaolo

Paquetà: possibile una permanenza in Italia?

Il Lione pensa a Paquetà, ma siamo sicuri che il brasiliano non possa restare in Italia? Per il momento si tratta di un’ipotesi lontana, anche perchè se prima la Fiorentina sembrava un’acquirente valido, adesso l’arrivo di Bonaventura a Firenze, ha cambiato di nuovo le carte in tavola.