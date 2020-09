“Un attaccante serve al più presto“. Sono state queste le parole di Andrea Pirlo al termine della prima amichevole stagionale della Juventus contro il Novara: il nuovo tecnico attende sviluppi dal calciomercato.

Calciomercato Juventus, attesa per Suarez

Il sogno del mercaro della Juventus si chiama Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano è in uscita dal Barcellona ed è la prima scelta dei bianconeri per sostituire Gonzalo Higuain e affiancare un attaccante di assoluta qualità a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In questo momento la trattativa sta vivendo momenti di stallo, dovuti a questioni burocratiche ed economiche. Suarez, infatti, ha il passaporto extracomunitario e per firmare con la Juve dovrebbe prima sostenere alcuni esami per rendere il passaporto comunitario e in più dovrà trovare un accordo con il Barcellona per liberarsi a parametro zero.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna per Suarez

Calciomercato Juventus, assist di Cavani per Suarez

Il bomber classe ’87 ha già un accordo di massima con la Juventus che attende di capire se le questioni burocratiche riusciranno a risolversi nel breve termine. In caso contrario si virerà sugli altri nomi sul taccuino di Paratici: Edin Dzeko, Alvaro Morata o Arkadiusz Milik. Anche la questione economica con il Barcellona sembra poco compromettente ai fini della risoluzione della trattativa, ma un ulteriore assist per l’addio di Suarez è arrivato nelle ultime ore da un suo connazionale: Edinson Cavani. El Matador al momento è svincolato e non ha ancora l’accordo con alcun club europeo, a causa delle richieste di ingaggio particolarmente esose. Secondo il quotidiano Sport, infatti, l’ex attaccante di PSG e Napoli si è offerto al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Suarez non gioca con il Barcellona

Il Barcellona dice ‘no’ a Cavani

Anche il club spagnolo, però, ha risposto con un due di picche a Edinson Cavani, a causa delle richieste di ingaggio molto alte. Secondo Sport, infatti, El Matador avrebbe chiesto un biennale da 9 milioni netti a stagione, facendo storcere il naso ai dirigenti blaugrana. Qualche settimana fa anche la Juventus aveva provato ad intavolare una trattativa con Cavani ma in quel caso era stato il calciatore a rispondere con un secco ‘no’ a causa del suo passato al Napoli.

