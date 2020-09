Calciomercato Fiorentina, Torreira fatto fuori dall’Arsenal: si chiude

La Fiorentina sogna in grande. Il club viola non può fallire quest’anno. Il patron Rocco Commisso ha promesso ai tifosi di tornare in Europa il prima possibile e quindi è questo l’obiettivo. La società sta lavorando duramente sul mercato in entrata già dallo scorso anno. In questa stagione sono arrivati colpi giovani ma già affermati per il campionato italiano e continuano ad arrivarne altri. Dopo la cessione di Benassi all’Hellas Verona in prestito, i viola hanno completato l’acquisto dello svincolato Borja Valero. Il calciatore esperto spagnolo torna a Firenze dopo diversi anni che ha vestito la maglia dell’Inter. Domani si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare un nuovo contratto.

Mercato Fiorentina, non finiscono gli arrivi a centrocampo: obiettivo Torreira

Una vera e propria sfida tra Torino e Fiorentina per Lucas Torreira. Il centrocampista ex Sampdoria è stato ormai fatto fuori dai piani tecnici dell’Arsenal di Mikel Arteta. I viola ci stanno facendo più di un pensiero e nelle ultime ore potrebbero essersi intensificati i contatti. Ieri, ad esempio, Torreira non è andato nemmeno in panchina con l’Arsenal, segnale di una rottura ormai insanabile con il club londinese che aspetta l’offerta giusta per lasciarlo partire. Ufficializzato, invece, nelle ultime ore anche l’ingaggio di Giacomo Bonaventura, ex Milan che si trovava svincolato.

Calciomercato Fiorentina, la valutazione di Torreira

La sua destinazione preferita sembra quella italiana, ma sono tanti i club che hanno chiesto informazioni per il regista uruguaiano. Il club inglese chiede 30 milioni di euro per lui, c’è la possibilità che l’affare si chiuda con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto. Di certo c’è che sia Torino che Fiorentina sono pronti a fare follie per il centrocampista centrale. Dall’Inghilterra, potrebbe arrivare un altro colpo importante si tratta di Gerard Deulofeu. Sull’esterno d’attacco c’è anche il Napoli. Il calciatore non seguirà il Watford in Serie B ed è per questo che è pronto a fare ritorno anche lui in Italia.

