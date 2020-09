A due settimane esatte dall’inizio della Serie A 2020/21, Juventus e Inter stanno cercando di mettere a punto le rose con colpi di calciomercato sensazionali.

Calciomercato Inter e Juve, doppio colpo vicino

Il Barcellona ha deciso di rifondare completamente la rosa dopo la batosta in Champions League che ha causato non pochi malumori intorno all’ambiente blaugrana. Tra gli addii già decisi ci sono quelli di Luis Suarez e Arturo Vidal, che rescinderanno il proprio contratto con il club di Bartomeu per cercare nuove avventure. Entrambi i calciatori piacciono in Serie A, rispettivamente a Juventus e Inter che stanno lavorando per ingaggiarli a costo zero per regalare a Pirlo e a Conte due nomi utili a migliorare ancora di più la rosa. Da settimane, ormai, si lavora all’intesa con gli entourage dei calciatori per poi ufficializzare gli acquisti. I due calciatori, intanto, iniziano a svuotare gli armadietti della Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Calciomercato Inter e Juventus, Vidal e Suarez non si allenano

Questa mattina, infatti, i due calciatori sudamericani non si sono allenati con il club blaugrana, alimentando ancora di più le speranze di Inter e Juventus. Non hanno ancora svolto i tamponi con il Barcellona e per questo motivo non possono accedere al centro sportivo, lasciando intendere che gli addii sono ormai certi. Addirittura, secondo quanto riporta ESPN, i rapporti tra Koeman e Suarez sarebbero ai minimi storici. In mattinata, pare, ci sia stata una telefonata tra i due in cui il tecnico avrebbe annunciato al Pistolero di non essere nei piani del club e di allenarsi da parte, senza entrare in contatto con i compagni. L’attaccante classe ’87 ha già raggiunto l’accordo economico con la Juventus sulla base di un triennale da 14 milioni lordi. Per la fumata bianca si attende la buonuscita del Barcellona e l’acquisizione del passaporto comunitario.

Inter, ecco cosa attende Vidal

Stesso discorso vale anche per Arturo Vidal che ha già trovato l’accordo con l’Inter di Antonio Conte per due anni con opzione per il terzo, sulla base di 6 milioni netti. Secondo quanto riferisce Sport, il centrocampista cileno vuole tornare in Serie A e sta spingendo per una rescissione consensuale con il Barcellona che sta parlando con il suo agente, Fernando Felicevich, per definire gli ultimi dettagli. La prossima settimana, dunque, potrebbe essere quella decisiva per il passaggio di Arturo Vidal e Luis Suarez in Serie A.

