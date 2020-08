Calciomercato Napoli, furia ADL contro l’agente di Milik: arriva la minaccia

Il Napoli, dopo diversi colpi importanti a gennaio, ha piazzato anche il colpo più costoso della storia del club acquistando Victor Osimhen dal Lille. La società azzurra ora è a lavoro per le cessioni, prima di poter tornare nuovamente sul mercato in entrata. Il primo a lasciare tra i big sarà Allan. Raggiunto l’accordo economico con l’Everton di Ancelotti, circa 30 milioni nelle casse del club. Poi toccherà probabilmente a Milik, mentre per Koulibaly è ancora troppo presto per poterlo dire.

Calciomercato Roma, Milik nel mirino se Dzeko va alla Juve

Su Arkadiusz Milik ci sono molte squadre, visto che il calciatore classe 1994 non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Napoli ed è in scadenza 2021. Su tutte la Juventus che negli ultimi mesi sembrava averlo praticamente in pugno, poi però con l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo qualcosa è cambiato nelle strategie dei bianconeri. Ora la Juve è forte su Dzeko che è pronto a lasciare la Roma. Per questo i giallorossi tra i vari calciatori visionati come post Dzeko, hanno pensato a Milik. La trattativa con il calciatore sembra a buon punto, ma bisognerà accontentare De Laurentiis che non farà sconti.

Mercato Napoli, De Laurentiis minaccia l’agente di Milik

Arrivano novità importanti riguardo il futuro di Arek Milik. L’agente del calciatore continua a far pressioni sulla società azzurra per uno sconto a Juventus e Roma in merito alla cessione del polacco. Ma, come riportato dal Corriere della Sera, il presidente Aurelio De Laurentiis non ci sta. Il patron è parso furioso per la telefonata che Andrea Pirlo ha avuto con il suo calciatore e ha minacciato l’agente di Milik. Ora la punta polacca rischia di stare in tribuna per tutto l’anno, partirà solo alle condizioni imposte da De Laurentiis.

Juventus, non tramonta l’idea Milik

La Juve intanto continua a pensare a Milik. Non è stata abbandonata la pista, anzi, nelle ultime ore, Paratici ha presentato una nuova offerta al Napoli: 10 milioni più Romero, ma è arrivato il secco ‘no’ di De Laurentiis che chiede almeno 20 milioni.