Calciomercato Juventus: Raiola sul futuro di Pogba e Balotelli

Juventus, colpo Pogba possibile? L’agente del calciatore Mino Raiola ha parlato del rinnovo del francese con il Manchester United.

Calciomercato Juventus: Raiola svela il futuro di Paul Pogba e non solo

Mino Raiola, agente fra gli altri di Paul Pogba, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport 24 del calciatore e del suo futuro:

“Pogba è ancora al centro di un progetto tecnico importante, é ormai da anni a Manchester United e per questo non ha voluto aprire a nessuna trattativa. Rinnovo? Calma, stiamo parlando da un po’ di tempo con la società ma senza stressarci troppo”.

Mercato Juve, Haaland sfumato e Balotelli?

La Juventus a gennaio aveva anche provato a prendere Haaland che però è andato al BVB.

Haaland?

“Chi non ha il rimpianto per non aver preso Haaland oggi? E’ il discorso che fa quando si parla di Maradona, Platini o lo stesso Messi. Il calcio fa anche sognare, ma in questa stagione non è successo.

Lui sta bene al Dortmund, non è il momento di spostarsi. Sappiamo quale carriera può fare questo calciatore”.

Il futuro di Mario Balotelli?

“A Brescia ha iniziato bene, poi c’è stata un’incomprensione fra Mario e Cellino. Ho avuti problemi anche io, ora non è il momento di parlare. Il mondo intero ha un’opinione di Mario, bisogna cambiarla coi fatti. Il Covid non ha dato una mano, ora ci sono tre squadre anche all’estero”.

Talenti da portare in Italia?

“Ho ancora tanti talenti nella mia scuderia. Io ho la fortuna di gestire un paio di ragazzi che mi fanno ancora divertire come Malen del PSV, magari lo porterà in Italia ma credo che il mercato interessante sarà a gennaio”.

