Calciomercato Inter, ecco il vero sogno a centrocampo: il prezzo

L’Inter prepara la finale di Europa League, ma intanto la dirigenza non può fare a meno di pensare già ai prossimi investimenti sul mercato. Conte vuole alzare l’asticella della squadra, e sogna il colpo di un centrocampista di livello alto per colpare il gap con la Juventus.

Mercato Inter: obiettivo Kantè, ecco quanto costa

Il mercato aiuterà il club nerazzurro a puntellare più di qualche reparto, e la sensazione è che specialmente a centrocampo potrebbero esserci dei cambiamenti importanti. L’obiettivo più suggestivo resta Kantè, centrocampista del Chelsea e considerato come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Ovviamente si tratta di un affare molto complicato, e i Blues valutano il proprio gioiello almeno 50 milioni di euro. Una cifra comunque alta, e che per il momento mette in stallo tutto. I nerazzurri continuano a restare alla finestra, la presa non verrà mollata tanto facilmente, così come riportato dal Corriere dello Sport.

Ultime Inter: il piano B a Kantè

Kantè resta un sogno per l’Inter, e i nerazzurri sanno bene di dover prepararsi a cambiare obiettivo da un momento all’altro. Ecco che la dirigenza continua a tenere d’occhio anche Arturo Vidal, cileno del Barcellona che potrebbe essere in uscita da qui a breve. L’ex Juventus è un pupillo di Conte, il tecnico spingerebbe senza dubbio per il suo arrivo.