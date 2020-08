Il Napoli ha concluso un campionato piuttosto deludente. La squadra di Aurelio De Laurentiis era una delle candidate a lottare per lo scudetto con Juventus e Inter, ma non è stato così, anzi. Il club ha concluso al settimo posto. Decisivo il cambio d’allenatore a dicembre con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è riuscito a tirare fuori la squadra da un momento mentale delicatissimo e a vincere anche la Coppa Italia in finale contro la Juventus.

Napoli, rinnovo Gattuso: la situazione

Il tecnico del Napoli è legato da un contratto con scadenza 2021, ma le parti vorrebbero prolungare per restare ancora insieme a lungo e programmare un nuovo ciclo importante in azzurro. L’offerta del club è stata presentata, con la società che vuole rinnovare con Gattuso fino al 2023. L’intesa potrebbe essere vicina, ma ci sono ancora dei problemi riguardo all’offerta presentata che non convincono l’allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Lazio, scontro tra Gattuso e dirigente Lazio: indagine aperta dalla FIGC per razzismo

Calciomercato Napoli, futuro Gattuso: problemi rinnovo con De Laurentiis

Gattuso non ha nessun problema sull’offerta economica presentata dal Napoli, che resterà di 1,5 milioni netti a stagione anche in caso di rinnovo. L’allenatore però chiede che non siano inserite clausole nel contratto, dato che non vuole sentirsi un prigioniero. Rifiutate tantissime offerte, tra cui quella della Fiorentina di Commisso.