Calciomercato Brescia, Perinetti svela il nome del possibile nuovo tecnico

A pochi minuti dal match che vedrà il Brescia affrontare la Sampdoria per l’ultima gara di Serie A, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn‘ il direttore sportivo delle rondinelle, Giorgio Perinetti.

Perinetti: “Dionisi? Ci piace, ma stiamo vedendo anche altri nomi. Ma Lopez…“

Poco prima del fischio d’inizio tra Brescia e Sampdoria, gara della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ il nuovo direttore sportivo dei biancoazzurri Giorgio Perinetti. Ecco le parole dell’ex ds del Siena: “Alessio Dionisi? E’ un allenatore che stiamo valutando per il Brescia la prossima stagione, ha fatto molto bene con il Venezia quest’anno. Ma non è l’unico profilo che stiamo osservando. Per il momento il patron Cellino è all’estero e ancora dobbiamo discutere per bene per quanto riguarda il nome del nuovo allenatore. Ricordo però che Diego Lopez è ancora sotto contratto con noi, quindi non posso escludere nulla“.

