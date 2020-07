Fiorentina-Torino, Kouame gol e lacrime – VIDEO

Ancora titolare e primo gol in maglia viola: Christian Kouame, attaccante della Fiorentina ha portato in vantaggio i viola di Beppe Iachini.

Fiorentina-Torino, gol di Kouame

Sono bastati 80 secondi alla Fiorentina per passare in vantaggio nel match casalingo contro il Torino di Moreno Longo: ci ha pensato Christian Kouame a portare sull’1-0 i Viola di Beppe Iachini che ha preferito di nuovo l’attaccante ivoriano a Vlahovic e Cutrone. Dopo il gol, le lacrime di gioia per il periodo trascorso fuori dal campo. Nonostante il ritorno pochissime settimane fa dall’infortunio al ginocchio, l’ex Genoa ha già mostrato grande condizione fisica, a voler mandare anche un messaggio alla società che punterà ancora su di lui anche per la prossima stagione.