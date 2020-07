Oroscopo di doamni 13 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni

Oroscopo di domani 13 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna nel tuo segno, le preoccupazioni riguardano solo il lavoro da tempo. Tutto procede molto lentamente. Questa Luna nel segno ti regala buone energie, le giornate di giovedì e venerdì saranno interessanti.

Toro. C’è bisogno di chiarezza, giornate di agitazione. Non ci sono avanzamenti prima di settembre per il lavoro. L’amore in recupero per agosto.

Gemelli. Conta sulla presenza di Venere nel tuo segno per i prossimi mesi. Bisogna sistemare qualcosa in questo periodo nei rapporti. Ci sono molti dubbi a livello d’amore.

Cancro. Si guarda al futuro con dubbi, Giove e Saturno in opposizione indica che i lavoratori autonomi, liberi ecc devono fermarsi. Aspetta le novità. Stai cercando di recuperare serenità.

Leone. Conta su questo lunedì. Sarà importante dimenticare un torto. Saranno molto importanti e intriganti le giornate attorno al fine settimana.

Vergine. Questa è una settimana che inizia bene. Fatti valere, è un buon momento. Andamento in crescita, puoi superare tutto al meglio.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Hai rivalutato l’amore e sarà più facile viverlo al meglio. Bisogna allontanarsi da questo 2020. Troppe tensioni e momenti di crisi.

Scorpione. Avrai una marcia in più nei prossimi giorni, bell’oroscopo grazie al sole questa settimana. Gli incontri di queste settimane ad agosto possono svilupparsi meglio.

Sagittario. Sei nervoso e stanco, ma hai tante idee. Bisogna avere un grande obiettivo in questi giorni da poter seguire. E’ il momento di iniziare a vivere qualcosa di nuovo. L’amore non è così facile da gestire.

Capricorno. Giugno e Luglio mesi di fermo, non ci sono idee per il futuro. Il fatto di avere Giove e Saturno nel tuo spazio Zodiacale indica che sei molto maturo e forte. In amore tieni duro.

Acquario. Sei piuttosto nervoso in questi giorni, sei forte in questo lunedì per affrontare persone e problemi. I più giovani possono pensare di andare a vivere altrove. C’è voglia di cambiare vita.

Pesci. Ultimo mese di grande agitazione del 2020. Sono giornate in cui bisogna essere cauti. Si è chiusa una porta e si apre un portone. Giornata di recupero.