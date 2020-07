Calciomercato Inter, Emerson Palmieri avvicina Lautaro Martinez

Intrighi di mercato in casa Inter: secondo quanto riferito da Tuttosport, l’arrivo di Emerson Palmieri riavvicina di nuovo Lautaro Martinez alla causa nerazzurra.

Inter-Lautaro, futuro ancora insieme

Certo, ci si dovrà sedere e trattare. Perché qualora el Toro alla fine non dovesse andare al Barcellona, sarà comunque un obbligo per l’Inter cercare un’intesa per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza al 2023. Più che ovvio pensare ad un raddoppio dello stipendio, attualmente di 2,5 milioni di euro all’anno: in squadra c’è gente come Eriksen e Lukaku, che guadagnano 7 milioni di base fissa, la sproporzione è evidente. In più, Lautaro è diventato negli ultimi mesi un punto fisso della squadra di Conte e della Nazionale argentina: un riconoscimento del suo valore è auspicabile.

Ci pensa Emerson Palmieri: i dettagli

Ma la notizia, è che forse l’Inter può davvero trovarsi presto di fronte a questo “problema felice” che sarebbe il rinnovo di Lautaro, visto che il Barça sta togliendo a poco a poco le mani dal bomber. Come riporta Tuttosport, in questi giorni l’Inter ha intensificato i contatti per Emerson Palmieri, incontrando a più riprese il suo entourage e provando a trattare sul prezzo col Chelsea (il suo cartellino costa 30 milioni). Qualora arrivasse davvero il brasiliano, allora il Barcellona non potrebbe nemmeno più inserire Junior Firpo nella trattativa per il centravanti argentino ed avrebbe una freccia in meno nella propria faretra. Di pagare la clausola da 111 milioni infatti non se ne parla (viste le difficoltà finanziarie dei blaugrana) e Arturo Vidal, per esplicita richiesta dei nerazzurri, deve essere un affare a parte.