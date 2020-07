Napoli, infortunio Ospina: arriva il comunicato (UFFICIALE)

Napoli, infortunio Ospina: condizioni e tempi di recupero

Nulla di grave, ma solo un grande spavento per David Ospina. Il portiere colombiano nella sfida di ieri a Bergamo, contro l’Atalanta, ha spaventato tutti. Ancora una volta, dopo le vicende dello scorso anno contro l’Udinese, con il suo svenimento improvviso in campo, è stato protagonista di una botta alla testa. Un infortunio molto brutto anche in quest’occasione, con il colombiano che è finito a terra e con una vistosa apertura alla testa, dopo uno scontro di gioco con Caldara. Al suo posto, ieri, è entrato Alex Meret e quest’oggi sono venute fuori le condizioni sull’estremo difensore ex Arsenal.

Napoli, Ospina salerà la Roma per infortunio: ecco il comunicato della società

Come riportato dalla stessa squadra partenopea, solo un forte spavento per David Ospina e tutti noi: il calciatore si è ripreso sin da subito, seguendo addirittura la sfida dallo stesso stadio di Bergamo. Per il portiere, come annunciato dalla SSC Napoli, sarà necessario osservare dei giorni di riposo per tornare a completa disposizione di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese dovrà dunque fare affidamento al giovane portiere italiano, che sarà schierato contro la Roma nel big match di domenica sera.