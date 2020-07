News Parma, guai per il direttore sportivo dei ducali

Inibizione fino al 12 luglio per il direttore sportivo della squadra romagnola che, a fine partita contro il Verona, ha criticato l’arbitro.

Parma, Faggiano inibito fino al 12 luglio

Il Parma ieri sera ha perso contro l’Hellas Verona per 3-2. Daniele Faggiano non ha preso bene l’operato dell’arbitro, il sig. Paolo Valeri della sezione di Roma. Ha pesantemente insultato e criticato la prestazione del fischietto romano. Per i prossimi dieci giorni l’ex Palermo non potrà seguire la sua squadra né svolgere incarichi federali. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, ha usato il pugno duro contro il parmense.

Il ds gialloblù infatti risulta essere: “Inibito a svolgere ogni attività alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 12 luglio 2020 perché al termine della gara è entrato nello spogliatoio del giudice di gara criticando con veemenza il suo operato rivolgendo, allo stesso, espressioni irrispettose“.

Rabbia dei tifosi per il rigore concesso contro

I tifosi non hanno preso bene la sconfitta, grazie ad un discutibile rigore concesso, e poi realizzato da Samuel Di Carmine, che ha siglato il momentaneo 1-1. C’è amarezza anche nella squadra. Il tecnico Roberto D’Aversa prova a ripristinare la calma ai suoi ragazzi che saranno impegnati domenica sera contro la Fiorentina (reduce anch’essa dalla sconfitta in casa contro il Sassuolo), per continuare a seguire il sogno chiamato ‘Europa‘.