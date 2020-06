News Roma, Totti perde il suo Rolex: “Aiutatemi a trovarlo”

L’ex storico capitano dei giallorossi, Francesco Totti, tramite i social, lancia un appello affinché venga ritrovato il suo Rolex.

Notizie Roma, Totti: “L’orologio ha un valore affettivo“

Tramite il suo profilo ‘Instagram‘, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha lanciato un messaggio (tramite ‘storia‘) per ritrovare il suo Rolex: “Ragazzi, ho perso il mio orologio a cui ero molto legato. Ho condiviso tutta la mia carriera e mi rivolgo a voi nella speranza che possiate trovarlo.

Mi rendo conto che è quasi impossibile, ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera ‘C’ (Cristian e Chanel). Vi ringrazio anticipatamente. Vi lascio anche un recapito telefonico 348-888-89-40. P.s: Verrò a prenderlo io di persona“.

Ultime Totti, arriva il terzo e quarto colpo da procuratore

Francesco Totti piazza altri due colpi da procuratore. Dopo quelli di Simone Bonavita (capitano delle giovanili dell’Inter) e dell’attaccante argentino Mateo Retegui (in forza all‘Estudiantes, ma di proprietà del Boca Juniors) è il turno di Riccardo Pagano e di Filippo Manzari. Il primo è un giovane talento dell’under 16 della Roma ed è anche nel giro della nazionale italiana under-16 (di cui è capitano). Il secondo, invece, gioca nelle giovanili della Fiorentina, come portiere. Entrambi classe 2004, entrano a far parte della famiglia “CT10 Management” gestita proprio dal ‘Pupone‘.