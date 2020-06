Bologna Juventus Higuain | Dopo lo scossone arrivato dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli, domani la Juventus farà visita al Bologna al Dall’Ara per la ripresa della Serie A. L’obiettivo dei bianconeri è quello di tornare alla vittoria dopo i due pareggi di Coppa Italia (con il Napoli la sconfitta è arrivata ai rigori) e di tenere salda la testa della classifica.

Bologna-Juventus, Higuain non ce la fa

In entrambe le gare disputate dalla Juventus fino ad ora, non sono arrivati gol. Cristiano Ronaldo è parso sottotono, così come Dybala e Douglas Costa. In più Sarri ha dovuto fare a meno di Gonzalo Higuain, alle prese con un infortunio che non riesce ancora a smaltire. Anche domani il Pipita dovrebbe restare a casa. Non si è allenato con il gruppo e salvo sorprese dell’ultima ora non sarà convocato per la trasferta del Dall’Ara, contro un affamato Bologna.

Leggi anche – Calciomercato Juventus, Sarri verso l’esonero: un ex bianconero a sostituirlo

NOVITÀ – SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM NEL NOSTRO NUOVISSIMO CANALE: CLICCA QUI

Juventus, Sarri: “Litigio con Pjanic una grande bufala”

Le polemiche in casa Juve dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli sono all’ordine del giorno. L’ultima riguarda una lite tra che il tecnico toscano, però, ha categoricamente smentito.

“Miralem è tra i calciatore che ho impiegato di più nel corso di questa stagione, tra i tre più utilizzati. E’ un calciatore a cui tengo molto, perché è uno di quelli importantissimi per il nostro reparto di centrocampo. Ho letto del litigio tra di noi e voglio dire che è una vera e propria bufala”.