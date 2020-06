Napoli Juventus Gattuso | Il Napoli vince la terza Coppa Italia dell’era De Laurentiis e anche per Gennaro Gattuso c’è la gioia del primo trofeo da allenatore di Serie A.

Napoli-Juventus, Gattuso: “Il calcio mi ha fatto uomo, vittoria meritata”

Il tecnico del Napoli ha analizzato la partita e quello che riguarda l’ambiente napoletano, ai microfoni di Rai Sport.

“Il mondo del calcio mi ha dato tanto, mi ha fatto uomo. Io ho dato tanto di me ma nella vita si pensa sempre che tocca prima ai genitori. Quando succede quello che è successo a me, è dura ma andiamo avanti. Il calcio per me è passione e lo prendo con molta serietà”.

Appartenenza? “Chi fa questo lavoro deve avere tanto rispetto. E’ il motivo per cui mi arrabbio. Non ho nessun rimorso sulla mia carriera. Voglio il senso di appartenenza, voglio rispetto. La vittoria non è un caso, il dio del calcio fa raccogliere quello che si semina“.

Leggi anche – Napoli campione di Coppa Italia: il tabellino

Gattuso: “Proveremo ad arrivare in Champions League”

Il tecnico del Napoli, poi, si è soffermato sulla possibilità del club azzurro di qualificarsi in Champions League.

“Abbiamo il dovere di fare le ultime dodici partite con grinta e rispetto. Avranno spazio tutti e abbiamo il dovere di provare a qualificarci in Champions, anche con meno pressioni”.