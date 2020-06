Ultime Roma: Schick vuole restare al Lispia, ma cambia tutto

Calcio mercato Roma Schick Lipsia riscatto ultime | Cambia tutto per Patrik Schick e per la Roma. L’attaccante giallorosso in prestito al Lipsia non è stato riscattato. Il club tedesco non ha esercitato nelle ultime ore il diritto di riscatto di Schick che dovrà fare dunque ritorno in Italia. Una sorpresa per tutti, sia per l’attaccante che in più occasioni nelle ultime interviste aveva fatto richiesta di restare in Bundesliga, sia per il club che contava di incassare i 29 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. La società ha voglia di fare della valutazioni dopo l’emergenza economica da Coronavirus e pensa di poter arrivare a Schick anche con un’offerta inferiore, per questo il calciatore non è stato riscattato. Ora però è tutto nelle mani della Roma.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Roma, Schick voleva restare al Lipsia

Calciomercato Roma: Schick ritorna, il Lipsia non riscatta l’attaccante

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, a fine stagione Schick tornerà ad essere un giocatore della Roma e il club giallorosso potrà decidere se tenerlo o metterlo nuovamente sul mercato. Soltanto se il Lispia raggiungerà un nuovo accordo con la Roma il giocatore partirà per tornare nel campionato tedesco. Il club italiano però non ha intenzione di fare particolari sconti e non venderà Schick per meno di 25 milioni di euro, intanto anche altri club iniziano a pensare al calciatore, che però desidererebbe tornare al Lipsia.