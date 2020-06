Calciomercato Juventus: Juninho apre alla partenza di Aouar

Calcio Mercato Juventus Aouar Jorginho ultime | La Juventus cambierà e non poco in vista della prossima stagione. Il reparto da perfezionare per la società bianconera è senza ombra di dubbio quello di centrocampo. In uscita ci sono Pjanic e Rabiot. Lunga la lista dei calciatori messi nel mirino dal ds Paratici, tra questi ci sono soprattutto Houssem Aouar e Jorginho. Entrambi i calciatori sembrano ormai ai titoli di coda con i propri club e pronti ad una cessione, la Juventus continua a tenere i contatti vivi con gli agenti dei calciatori ma anche i club. In Francia ormai sono sicuri che Aouar lascerà il Lione a fine stagione. Lo stesso potrebbe dirsi per Jorginho. L’ex calciatore del Napoli è valutato circa 50 milioni dal Chelsea che ha voglia di ringiovanire molto la propria rosa, tanti i calciatori messi alla porta. Su di lui resta forte l’interesse della Juve, con Sarri che vorrebbe riaverlo per affidargli le chiavi del centrocampo bianconero.

Calciomercato Juve: Aouar e Jorginho sempre più vicini

Oltre Jorginho, la Juventus potrebbe essere sempre più vicino all’acquisto di Aouar. Ad anticipare la possibile cessione è stato il presidente Jean-Michel Aulas che ha parlato nelle ultime ore a Telefoot. Il numero uno del club francese ha aperto alla cessione del giocatore seguito tra i tanti dalla Juventus. Infine, Aulas ha anche precisato che sarà il classe 1998 a decidere il proprio futuro e la sua prossima destinazione. Ora starà ai bianconeri convincerlo con una maxi offerta.