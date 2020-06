Mercato Inter, Lacazette torna di moda per l’attacco

Mercato Inter: Cavani o Werner? Lacazette obiettivo concreto

Mercato Inter Lacazette | Il mercato dell’Inter si fa sempre più intenso, e in queste ultime settimane dalle parti di Appiano Gentile non si sta facendo altro che parlare di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sembra diretto verso il Barcellona, e nonostante le parole di “alleggerimento” da parte di Ausilio, pare che la prossima destinazione del Toro sia ormai palese ed evidente. Evidente così come l’esigenza della squadra nerazzurra di andare a trovare un sostituto che possa essere all’altezza sia subito che per il futuro. I nomi circolati ultimamente sono tantissimi e molto interessanti (vedi Cavani e Werner), ma a quanto pare ne è spuntato un altro dal nulla: Lacazette, già sondato tempo fa, e che adesso pare sia tornato di moda.

Il francese è in forza all’Arsenal, ma nel suo futuro in breve termine potrebbe esserci una partenza verso la Serie A: l’Inter ha i mezzi per comprarlo, e stando a quanto riportato da cm.com, non è escluso che la trattativa possa nascere in maniera concreta.

News Inter: Lacazette vuole trasferirsi?

Lacazette è un attaccante di prima qualità, ma nel suo futuro per ora non vede l’Inter. La permanenza in Premier League è ad oggi l’ipotesi più attendibile, e solamente un’offerta importantissima potrà fargli cambiare idea. Intanto Conte ci spera, vivamente.