UFFICIALE – Calciomercato Inter, Icardi al PSG: il comunicato

Calciomercato Inter Icardi PSG Ufficiale | Dopo poche settimane di trattative, Mauro Icardi è diventato definitivamente un calciatore del PSG. Il club parigino lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

Calciomercato Inter, Icardi al PSG: le cifre

L’Inter saluta definitivamente Mauro Icardi dopo il prestito stagionale al PSG in cui ha mostrato grande fiuto del gol e ottimo feeling con il pubblico parigino. Leonardo, direttore sportivo del PSG ha chiesto un piccolo sconto che l’Inter ha ritenuto giusto accordarlo. Alla fine Mauro Icardi è passato al Paris Saint-Germain per 50 milioni di euro più 8 di bonus e una clausola che porterà alle casse nerazzurre 15 milioni di euro in caso di cessione.

L’international argentin est donc désormais lié au @PSG_inside jusqu’au 30 juin 2024. Seizième joueur argentin de l’histoire du club, le natif de Rosario a disputé 31 matches avec les Rouge et Bleu en 2019-2020, pour un bilan individuel de 20 buts et 4 passes décisives. pic.twitter.com/KRYqkiJUqz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

Icardi al PSG: il comunicato

Questo il comunicato ufficiale con cui il PSG ha annunciato l’ingaggio di Icardi fino al 2024.

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Mauro Icardi a tempo indeterminato, a seguito del prestito dell’attaccante dell’Inter durante la stagione 2019-2020. Il 27enne argentino, che detiene anche un passaporto italiano, ha firmato un accordo di quattro anni con il club della capitale fino al 30 giugno 2024.