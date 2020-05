Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: ore calde per Icardi, da Parigi filtra un’indiscrezione

Ultime Inter, settimana decisiva per il riscatto di Mauro Icardi. Come riportato da tmw, sono giorni caldissimi sull’asse Parigi-Milano per il cartellino de lcalciatore.

Il PSG, infatti, potrebbe presto ritoccare l’ultima offerta presentata all’Inter, di 50 milioni di euro più 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili.

Leonardo, in virtù anche dell’emergenza, ha chiesto uno “sconto” all’Inter per il riscatto del calciatore fissato da tempo a 70 milioni di euro.

Per l’ok definitivo, l’intesa potrebbe essere trovata sui 60 milioni di euro. Difficile, invece, che all’interno dell’affare vengano inserite contropartite perchè i nerazzurri hanno bisogno di incassare l’intera cifra prima di investire sul mercato.

Il club nerazzurro aspetta il pagamento anche perchè i due profili inseriti dal PSG non sono graditi a Conte. Non piacciono Draxler, ma nemmeno Paredes.

Secondo le ultime indiscrezioni, il PSG e l’Inter avranno un contatto tramite gli intermediari dell’affare a breve. Wanda Nara aspetta risposte.

La nuova notizia, inoltre, è che anche l’argentino sarebbe pronto ad accettare il quadriennale a quasi 10 milioni all’anno proposto dal Paris Saint Germain.

Mercato Inter: Juventus in agguato

Resta in attesa anche la Juventus. Una volta diventato ufficialmente del PSG, il club bianconero potrà andare all’assalto di Mauro Icardi senza doversi preoccupare di dover trattare con l’Inter. Non è escluso che nella trattativa entrino anche De Sciglio e Pjanic.