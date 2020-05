Calciomercato Juventus: su Rabiot c’è anche l’Arsenal

Calciomercato Juventus: Rabiot vuole andare via. Come riportato dai francesi di footmercato il centrocampista vorrebbe presto lasciare Torino.

In questi giorni la maggior parte della rosa della Juventus è tornata alle strutture di Vinovo per riprendere gli allenamenti.

A far rumore è stata l’assenza di Adrien Rabiot, ulteriore sintomo del disagio del centrocampista.

In questi giorni la madre e agente del giocatore sta provando a cucire l’addio alla Vecchia Signora. Attualmente l’ex PSG è in Costa Azzurra e per ora non ha fatto rientro alla base.

Ultime Juve: nuova meta la Premier?

In effetti Rabiot sembrerebbe non aver proprio più voglia di rimettere piede a Torino. Anzi, il centrocampista starebbe sperando di trasferirsi presto in Inghilterra.

Sul calciatore, oltre all’Everton di Ancelotti, ci saebbe anche l’Arsenal che avrebbe già contattato a gennaio la madre Véronique Rabiot per un prestito. Il giocatore aveva persino parlato con Mikel Arteta ma alla fine la Juve aveva deciso di tenerlo.

In estate potrebbero cambiare le cose. Diversi club sono ancora interessati tra questi lo stesso Arsenal e l’Everton di Carlo Ancelotti che punta ad una campagna trasferimenti di valore per aumentare la qualità dell’organico. Il club inglese vanta ottimi rapporti con la Juve.

Chissà che in estate non possa nascere uno scambio, magari con un attaccante come Lacazette o Aubameyang?