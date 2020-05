Calciomercato Lazio, Correa: “Mi piacerebbe giocare in Premier”

Joaquin Correa torna a parlare e lo fa proferendo parole che spaventano i tifosi della Lazio: l’attaccante ha aperto ad un suo trasferimento in Premier League durante una diretta Instagram.

Calcio mercato Lazio, le parole di Correa

Capita molto spesso, soprattutto in periodo di quarantena, che il mercato si faccia in smart working, e che le notizie arrivino principalmente dai protagonisti. E l’attaccante biancoceleste sgancia una bomba attraverso i propri canali social: “La Serie A è un bel campionato, c’è grande competitività e la squadra sta facendo bene. In un futuro però mi piacerebbe giocare in Inghilterra: non ci sono offerte al momento e penso soltanto ad impegnarmi il più possibile con la maglia della Lazio. Ad ogni modo, vorrei studiare meglio l’inglese. Lo capisco e lo parlo, ma ho ancora un forte accento spagnolo“.

Una vera e propria dichiarazione d’intenti che non può passare inosservata. Soprattutto se arriva da uno dei fantastici 4 di Simone Inzaghi. Quest’anno è stato tra gli artefici della rincorsa Scudetto della Lazio, con 7 gol messi a segno e 3 assist serviti in 22 presenze in Serie A.

Ultime mercato Lazio, le offerte per Correa

Al di là dei movimenti ufficiali, è acclarato come il Liverpool sia più che interessato al Tucu. Classe ’94, è ormai pronto per una grande esperienza. Non sarà tuttavia facile portarlo via da Roma: l’ultimo prolungamento, siglato nel 2019, ha esteso il suo contratto fino al 2024. Serviranno almeno 60 milioni, anche in un mercato come questo, per convincere Lotito a lasciarlo partire.