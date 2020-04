Coronavirus, Fase-2: le parole di Conte

Coronavirus Italia Fase 2 parchi pubblici privati conferenza Conte | Il Premier italiano Giuseppe Conte, intervenuto ieri, ha spiegato come l’Italia entrerà nella Fase 2 Coronavirus. Il Presidente del Consiglio, dopo aver spiegato come funzionerà l’apertura di ristoranti, bar e tanto altro, ci ha tenuto a chiarire come dovranno essere fatti gli spostamenti e le uscite nella Fase 2 per evitare penali. Con il nuovo DPCM si potrà uscire soltanto per trovare un congiunto. Ma chi sono i congiunti? Si tratta dei parenti. Inoltre, via libera per sport, corse e passeggiate tra luoghi pubblici e privati.

Clicca qui per il video della conferenza di Giuseppe Conte

Coronavirus: Conte spiega le uscite in parchi e luoghi pubblici

Via alla Fase 2 di Coronavirus in Italia. Il Premier italiano Giuseppe Conte ha spiegato come funzionerà a partire dal 4 maggio per luoghi pubblici e non solo. Infatti, come spiegato ieri nel nuovo DPCM firmato da Conte, dal 4 maggio entreranno in vigore norme più stringenti per evitare la diffusione del contagio. Tutte le persone che avranno sintomi di infezioni respiratorie o febbre superiore ai 37,5 °C, dovranno restare a casa e dovranno avvisare il proprio medico di famiglia. Riapriranno parchi e ville, ma resterà in vigore il divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati. Starà poi ai singoli sindaci prendere le dovute ordinanze in base alla propria situazione.