Ultime Napoli: l’offerta dell’Inter per Mertens è più alta, calciatore tentato

Calcio Mercato Napoli Mertens Gattuso Inter news | Quella tra il Napoli e Dries Mertens può rivelarsi una di quelle poche storie d’amore con un finale triste. Arrivato a Napoli nel 2013, Mertens è diventato ogni anno sempre più protagonista del club azzurro e beniamino della tifoseria partenopea. Non è un caso quindi se il suo soprannome è ‘Ciro’ uno dei nomi più comuni della città. Il calciatore belga ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe già firmare ora un contratto per il futuro con un nuovo club. La volontà del giocatore fino a qualche settimana fa sembrava chiara, aspettare il Napoli e rinnovare per restare ancora insieme. Ora però qualcosa potrebbe essere cambiato. Mertens rischia di non rinnovare con il Napoli a causa dei problemi legati alle multe post ammutinamento dello scorso novembre. Gelo tra lui e il presidente De Laurentiis. Intanto, ora Monaco, Chelsea e soprattutto Inter tentano il calciatore con un maxi ingaggio.

Calciomercato Napoli: Gattuso chiama Mertens per restare, l’Inter lo tenta

Mertens prima dello stop a causa del Coronavirus è entrato nella storia del Napoli ancora di più, raggiungendo a quota 121 gol Marek Hamsik come miglior marcatore della storia del Napoli. Ora è ad un solo gol per essere al primo posto in solitaria. Intanto, secondo Il Mattino, in questi giorni Gattuso starebbe sollecitando il belga a rinnovare col Napoli. Potrebbe dunque risultare decisivo l’allenatore azzurro per la sua permanenza.