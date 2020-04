Calciomercato Inter, Messi: l’ex Braida spegne i sogni

Calciomercato Inter, idea Messi per il 2021: di nuovo sfida tra lui e Cristiano Ronaldo?

Calciomercato Inter – Messi | E’ un vero e proprio sogno quello di ipotizzare una nuova sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, nel panorama della Serie A. Dopo la lunga sfida vissuta quando il portoghese vestiva la maglia del Real Madrid, in questi ultimi giorni è venuta fuori l’ipotesi di vederlo a Milano, con la maglia dell’Inter, al club di Suning. L’ex patron nerazzurro aveva acceso ogni riflettore: Massimo Moratti ha raccontato di un’ipotesi concreta sulla pulce argentina, con l’idea di veder sbarcare Messi nel calcio italiano. Un sogno non solo per i tifosi nerazzurri, ma proprio per l’intero panorama italiano, pronto ad accogliere il suo talento, così come fatto con CR7 alla Juventus. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, ha spento i sogni. Quelle che seguono, sono le sue parole sull’approdo, difficile da ipotizzare, di Lionel Messi all’Inter.

Notizie Inter, le parole di Braida: “Messi in nerazzurro è utopia”

Ha spento i sogni nerazzurri, l’ex ds del Barcellona, Ariedo Braida. Ha definito “utopia” il passaggio di Messi all’Inter e lo ha fatto in maniera chiara ai microfoni della rosea. Queste, sono le sue parole proprio in merito all’affare, che reputa difficile, per l’Inter: “Questi sono discorsi di pura utopia, io faccio fatica a vedere Messi lontano dal Barcellona. Ovviamente dico che nel calcio mai dire mai, nulla è mai impossibile, però io non vedo motivi di un addio di Messi dai blaugrana”.