Calciomercato Juve: Ferran Torres il colpo, De Sciglio al Valencia

Calciomercato Juventus: De Sciglio per Ferran Torres

Ultime notizie Juventus Ferran Torres Valencia De Sciglio | La Juventus è in trattativa con il Valencia. Come riportato da Tuttosport, via al piano giovani per i bianconeri: dopo aver chiuso a gennaio Kulusevski, si punta al classe 2000 spagnolo Ferran Torres. Il giovanissimo esterno d’attacco è tra le principali sorprese d’Europa. Stagione da vero protagonista, 6 gol e 7 assist in una stagione di 35 presenze già. Il club bianconero, come già aveva anticipato il quotidiano italiano, non ha nessuna intenzione di pagare la clausola rescissoria di 100 milioni di euro, soprattutto perché il calciatore è in scadenza nel 2021. Dunque, Paratici lavora per inserire una contropartita tecnica. Non sarà Rugani, ma De Sciglio la carta vincente per arrivare al giovane talento.

Ultime Juve: il piano dei bianconeri con Ferran Torres

Il Valencia ha l’esigenza di un terzino destro e la Juventus è pronta a mettere sul piatto Mattia De Sciglio, che già a gennaio era vicinissimo a lasciare Torino per approdare al PSG. Dunque, oltre l’importo economico, la Juve proverà ad anticipare la concorrenza inserendo il terzino italiano nella trattativa. Secondo Tuttosport, il calciatore è davvero molto vicino ad approdare alla Juventus, ma sul calciatore spagnolo ci sono anche Real Madrid e Barcellona. Intanto, con l’inserimento di De Sciglio, il prezzo di Ferran Torres dovrebbe abbassarsi per favorire la trattativa. Paratici in prima persona ha visionato il calciatore negli ultimi mesi. Se la trattativa dovesse complicarsi, la Juve potrebbe aspettare un anno e poi chiudere il colpo a parametro zero.