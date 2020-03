FIFA, la nuova proroga sul calciomercato: ecco come funzionerà

FIFA, calciomercato: nuova proroga per i contratti con scadenza al 30 giugno

FIFA, Calciomercato | Il calcio cambia, a seguito dell’emergenza Coronavirus. Le Federazioni stanno cercando di trovare una soluzione al problema, gestendo il momento con nuove normative in merito alle manifestazioni sportive. C’è una stagione da completare ed è per questo che la FIFA sta cercando di programmare ogni tassello in vista della ripresa, auspicando quest’ultima in maniera rapida e al più presto possibile. Uno dei diversi problemi, riguarda non solo le date della ripresa dei tornei, ma anche ai contratti in scadenza al 30 giugno. Questa è la data di scadenza dei diversi contratti delle società con i propri tesserati e, con i campionati che andranno a giocarsi oltre quella data, diventa complicata la questione in merito ai contratti. I dirigenti della FIFA stanno lavorando, come rivela l’agenzia Reuters, ad una vera e propria proroga automatica dei contratti di quei giocatori e tesserati che hanno accordi fissati fino al prossimo 30 giugno.

Calciomercato, FIFA: il piano di Infantino

Oltre alla proroga dei contratti, un’altra cosa su cui lavora Gianni Infantino, presidente della FIFA, riguarderebbe il calciomercato. L’idea sarebbe quella di non chiudere ad inizio settembre come di consueto. Ai club si darebbe la possibilità di continuare il mercato fino a gennaio. In tal modo, si consentirà alle società di risolvere i problemi legati al proprio club. Questa è l’idea che verrebbe fuori dalla FIFA, a lavoro in questi giorni proprio sulle tematiche legate al mondo del calcio.