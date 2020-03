Coronavirus, muore a 37 anni l’ex presidente della Pergolettese

Il coronavirus ha colpito l’ex presidente della storica promozione in Serie C: grave lutto per la Pergolettese e per tutto il mondo del calcio.

Ultime coronavirus, morto Andrea Micheli

L’ex presidente della Pergolettese è deceduto questa sera a Milano, dopo due settimane di ricovero in terapia intensiva a seguito del test positivo al covid-19. Ieri le sue condizioni si erano aggravate in maniera definitiva. Ha lasciato nella memoria dei tifosi un grandissimo ricordo dopo la promozione dal club dalla Serie D alla C2, avvenuta nel 2012, al suo primo anno di presidenza. Ecco l’annuncio del club lombardo: “L’U.S. PERGOLETTESE è affranta e piange la perdita di ANDREA MICHELI, ex Presidente della Società (dal 2012 al 2016) e da sempre sponsor e tifoso. A Cesare, Anna e a tutta la famiglia Micheli, le più sentite condoglianze da parte di tutti i componenti della Società“.

Chi era Andrea Micheli

Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo mite, generoso, disponibile con tutti, riflessivo e sempre pacato nei toni. Negli ultimi anni si dedicava all’azienda di famiglia, che si occupa di smaltimento di rottami. Nel mondo del calcio gli inizi da dirigente erano arrivati con il Pizzighettone, poi il ruoso da presidente della Pergolettese, avviando un nuovo corso iniziato nel luglio del 2012. La massima carica societaria l’ha mantenuta fino all’estate del 2016, quando lui stesso ha consigliato di scegliere un nuovo presidente che fosse cremasco e che aiutasse ad avvicinare la città al club gialloblu.