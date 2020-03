Calciomercato Napoli: Azmoun e Boga in attacco

Calciomercato Napoli: Azmoun e Boga per rifare l’attacco

Notizie Calcio Napoli, Azmoun e Boga sono i grandi obiettivi. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attacco del Napoli continuerà ad essere oggetto di cambiamento. Ad oggi i nrosa ci sono quattro prime punte e cinque esterni offensivi.

Mercato Napoli: la prima punta

Gli azzurri hanno acquistato Petagna (venti milioni cash) e rinnovato con Mertens, oltre ad avere in organico Llorente e Milik. Tuttaivia il Napoli è stato ripetutamente in Germania per verificare i progressi di Jean Philippe Mateta (22), centravanti francese che è rientrato con il Mainz dopo un lungo infortunio. È stata un’idea di gennaio ma per ora la trattativa è stata congelata per la presenza in organico di tanti attaccanti.

Servirebbe più un esterno ma la punta potrebbe arrivare in ogni caso. Per questa ragione Ma Giuntoli ha inviato i propri 007 anche in Russia, per la precisione a San Pietroburgo, incuriosito dalle prestazioni di Sardar Azmoun (25), undici gol nella sua stagione con lo Zenit, l’iraniano si sta imponendo e piace da tanto agli azzurri.

Ultime Napoli: l’esterno

Sulle corsie il Napoli al momento ha Insigne e Politano, sicuri di restare, Callejon in scadenza, Lozano che non convince e Younes sul mercato. Per questi motivi gli azzurri seguono Jeremie Boga del Sassuolo (23) che interessa e anche tanto ma prima di arrivare a Napoli il Sassuolo dovrebbe “cancellare” la recompra del Chelsea.