Calciomercato Milan, Thiago Silva verso il ritorno | A giugno scadrà il contratto di Thiago Silva con il PSG: il Milan di Boban e Maldini è ben attento agli sviluppi della situazione. Potrebbe riportare il difensore brasiliano all’ombra del Duomo dopo otto stagioni e riunire la coppia con Zlatan Ibrahimovic. Thiago Silva, proprio come Ibrahimovic sarebbe un toccasana per lo spogliatotio rossonero sia per la personalità che dal punto di vista qualitativo.

Calciomercato Milan, Thiago Silva colpo alla Ibrahimovic

L’edizione odierna di Tuttosport analizza il colpo di Thiago Silva per il Milan. A giugno potrebbe svincolarsi dal PSG e sarebbe un affare da tentare per i rossoneri già a prescindere da qualsiasi logica extracalcistica. Il brasiliano potrebbe scegliere una meta esotica per chiudere la carriera con una contratto ultra ricco. O decidere di fare una scelta romantica e tornare a vestire rossonero. Come un suo vecchio compagno di squadra appena tornato al Milan: Zlatan Ibrahimovic. La scelta del Milan di puntare su Thiago Silva, si legge sul quotidiano, sarebbe un toccasana visto l’effetto che ha avuto lo svedese in questa seconda parte di stagione. Servono uomini forti per cementificare una mentalità vincente che, a Milanello, si è disgregata in mezzo a rose composte da calciatori che hanno vinto molto poco.

I costi dell’affare Thiago Silva

Il suo agente ha aperto le porte al ritorno al Milan. Non sarà semplice, però, dal punto di vista economico. Thiago Silva percepisce 12 milioni annui al PSG e non potrebbe chiedere la stessa cifra al Milan che ha già vissuto un notevole dimezzamento del monte ingaggi che usurava quasi completamente gli incassi stagionali. In estate potrebbero aprirsi scenari piuttosto interessanti e il Milan potrebbe ripartire con la coppia con cui era “finito” nel 2012.