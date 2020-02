Tweet on Twitter

Roma-Bologna: incredibile all’Olimpico è già 1-2, Barrow show [VIDEO]

Ultime Serie A, Roma-Bologna 1-2. Incredibile quanto sta accadendo all’Olimpico. Show del Bologna di Sinisa Mihajlovic (regolarmente in panchina), che si trova avanti 1-2 già dopo soltanto 26 minuti di gioco. Sblocca il match la rete di Orsolini su assist di Barrow, pareggiano i conti i giallorossi con il clamoroso autogol di Denswill. Dopo poco torna in vantaggio la squadra di Mihajlovic con la rete del giovane attaccante Musa Barrow, arrivato dall’Atalanta dal mercato di gennaio. Furia Fonseca che continua a vedere lacune ampie nella difesa della propria squadra da diverse settimane. Già 2 gol subiti in casa nel primo tempo.