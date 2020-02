Calciomercato Juventus, idea El Shaarawy: può tornare in Italia

Calciomercato Juventus, El Shaarawy ritorna dalla Cina? Bianconeri alle porte

Calciomercato Juventus – El Shaarawy | Sembra aver nostalgia dell’Italia, il fantasista italiano, Stephan El Shaarawy. L’ex calciatore della Roma non avrebbe più voglia della Superliga cinese, con l’avventura allo Shanghai Shenhua che potrebbe chiudersi anzitempo. Esperienza già finita, perché il ventisettenne del club cinese sarebbe disposto a dire addio per far rientro in Serie A. C’erano stati piccoli accenni di un ritorno alla Roma prima del gong finale dell’ultima sessione di calciomercato, poi vanificati perché il club giallorosso è andato dritto sul giovane Perez. Il calciatore però avrebbe nostalgia di ‘casa’, adesso si apre una nuova ipotesi per l’ex Roma e Milan: si tratta della Juventus.

Notizie Juventus, El Shaarawy piace a Sarri: possibile ritorno in Italia

C’era stato in passato un lungo corteggiamento per Stephan El Shaarawy, da parte del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Quando ancora era un allenatore del Napoli, c’è stato qualcosa di più di un sondaggio, col calciatore che ha poi preferito l’idea Roma. Adesso l’allenatore di Figline potrebbe ritrovarselo in rosa, al posto di Federico Bernardeschi, finito ai margini del suo progetto. Come riferito dai colleghi di Calciomercato.it, potrebbe partire l’assalto in vista della prossima stagione. L’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, con il ‘faraone’ che ne guadagna attualmente 15 di milioni a stagione. E’ chiaro che la Juventus punterà ad abbassare le sue richieste, compito che spetta al CFO bianconero, Fabio Paratici.