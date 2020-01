Tweet on Twitter

Share on Facebook

Oroscopo di domani 28 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Non posso dire che questo sia un periodo di grande forza. Ci sono ottime prospettive per il futuro, ma ora nulla di concreto, la maggioranza di voi sono stanchi o nervosi. Grande agitazione fino a giovedì.

Toro. Approfittiamo di questa settimana, mercoledì e giovedì giorni importanti. Luna nel segno zodiacale nel weekend. Tutto quello che stai facendo ora avrà un grande futuro. In amore si possono fare scelte importanti entro fine aprile.

Gemelli. La buona notizie è che febbraio sarà un mese migliori per le relazioni. Gennaio che ha lasciato l’amaro in bocca, certe relazioni non sono più convincenti. Possibile conflitto, allontanamento psicologico o fisico da parte di una persona. Attenzione ai tradimenti sospetti.

Cancro. Ce la stai mettendo tutta per superare l’avversario in questo momento che non riesci a mantenere i nervi saldi. La prossima settimana possibile scelta che cambia le regole del gioco. In amore ci vuole più attenzione: momento di stallo, ci vuole pazienza!

Leone. Sei sempre piuttosto sicuro di te. Spesso ci sono giornate che non è facile mantenere la calma. Mercoledì e giovedì saranno giornate migliori. Qualcosa non va, conviene rimandare questo problema almeno di 24 ore. Cerca di mitigare le piccole ansie con il sorriso, critica o pensierosa la situazione economica.

Vergine. A vole non si nota perché se una persona tranquilla. Dentro di te si agitano molte tensioni, al punto che questa giornata può rivelarsi faticosa o incocludente. Attenzione alle critiche, problemi e altro, il miglior modo di affrontare e è quello di non dare spazio a polemiche, aumenteresti il disagio.

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non è facile ottenere quello che desideri in tempi brevi. Da marzo molte porte si apriranno. Le prossime sono giornate che pesano, non fare il passo più lungo della gamba prima del weekend.

Scorpione. Anche questo martedì sembra fatto apposta per rivelare amore, hai bisogno di affetto! Sei un segno di acqua, quindi a volte pigro. Con Marte tuo governatore non sai cos’è la pigrizia e a volte sei aggressivo. Vuoi far tante cose, ma spesso provoca disagio. Le persone attorno a te un ostacolo da superare.

Sagittario. La settimana si apre sottotono: va detto che questo è uno dei segni che di recente ha vissuto maggiori perplessità. Sarebbe bene evitare i conflitti in amore, gennaio non è stato un mese facile, può esserci una persona che crea problemi o limita la tua felicità.

Capricorno. Martedì interessante per te che vuoi vincere molte sfide. Potresti pensare anche ad un matrimionio, convivenza, figlio, in base all’età. Chi ha chiuso con i sentimenti avrà grande progetto per il lavoro.

Acquario. Importante capire cosa fare entro maggio: si potrebbe pensare di cambiare tutto. Le mutazioni di quest’anno sono particolari. Non si può fare tutto di corsa, c’è il rischio di sbagliare. Saturno impone nuove regole e non è possibile buttarti in situazioni senza ragionare. Vivi relazioni efficienti sotto il profilo economico.

Pesci. Stelle di recupero anche per chi é stato male. Lunedì e martedì il transito della Luna nel segno non fa che favorire le intuizioni, spesso importanti. Queste 48 ore possono indicarti una strategia vincente oppure suggerirti qualche bella opportunità da sfruttare.