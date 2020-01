Calciomercato Juventus, beffa Kurzawa: il francese vicino all’Arsenal

Calciomercato Juventus: Kurzawa sta per sfumare

Calcio Mercato Juventus Kurzawa | La Juventus continua ad essere alla ricerca di rinforzi per gennaio, e nelle ultime settimane si erano fatti diversi nomi per il ruolo di terzino sinistro. Alex Sandro è il solo laterale difensivo di ruolo a disposizione di Sarri, e pertanto Paratici starebbe andando alla ricerca di un profilo in quella zona di campo. Uno dei giocatori accostati maggiormente è Kurzawa, attualmente in forza al PSG e protagonista di una stagione non esaltante.

Il francese è in uscita dalla Ligue 1, e i bianconeri ci hanno fatto più volte un pensierino. Trattativa però per nulla semplice, specie vista la concorrenza sul giocatore dall’Inghilterra. A proposito di questo, proprio nella giornata di oggi è arrivata una notizia parecchio importante: stando a quanto riportato da London Evening Standard, sembra che Kurzawa sia ormai prossimo al trasferimento all’Arsenal. Pista che ora si raffredda per la Juventus, chiamata a virare su un altro obiettivo.

Kurzawa all’Arsenal: beffate anche le milanesi

Kurzawa andrà all’Arsenal, o almeno queste sono le continue voci provenienti dalla Francia e dall’Inghilterra. Il terzino francese è molto stimato in Italia, e oltre alla Juventus, anche Inter e Milan lo hanno messo nel mirino. La beffa arriva anche per le due milanesi quindi.