Calciomercato Inter: Icardi, no al riscatto del PSG, vuole la Juve

Calciomercato Inter: Icardi andrà alla Juventus

Ultime Inter, Icardi alla fine l’avrà vinta. Come riportato da Repubblica, l’attaccante, che in estate ha sperato fino alla fine di passare alla Juventus, potrebbe spuntarla in estate.

Tra qualche mese, infatti, il film già visto fino allo scorso agosto potrebbe replicarsi. Perché Mauro Icardi vorrebbe giocare a Torino e non sarebbe intenzionato ad accettare il riscatto del PSG.

A Parigi Maurito si trova benissimo: da quando è arrivato al PSG ha realizzato 17 goal in 19 partite, con 24 tiri in porta totali. Ieri sera, contro il Saint-Étienne in Coupe de la Ligue, ha messo a segno una tripletta (con un assist) su soli 4 tiri, appena 13 palloni toccati e 6 passaggi totali. Dire cinico è dire poco. Dopo la partita l’attaccante ancora di proprietà dell’Inter ha parlato:

“È vero che mi sento bene a Parigi, non abbiamo ancora parlato di nulla. Ci sono ancora 4-5 mesi prima della fine. Se avrò la possibilità di restare, ne sarò felice”.

Dichiarazioni a metà tra la realtà e la facciata, perché se è vero che a Parigi Icardi si trova bene in campo e fuori, il richiamo della famiglia è forte.

Ultime Inter: tutto dipende da Wanda

Wanda Nara e i figli, infatti, sono rimasti a vivere a Milano. E’ vero che il club ha un diritto di riscatto da 70 milioni di euro, ma il giocatore ha il diritto di veto. E per la Juventus potrebbe utilizzarlo a proprio vantaggio..

In effetti a Torino l’età del Pipita avanza: saranno 33 gli anni in estate per Higuain, mentre Ronaldo va per i 35. Icardi potrebbe insomma essere un’opzione per ringiovanire l’attacco.