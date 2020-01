Calciomercato Napoli: Demme partito da Lipsia, rilancio per Lobotka

Il Napoli sta lavorando ad un doppio colpo per il centrocampo: si tratta di Diego Demme, partito da Lipsia questo pomeriggio, e Stan Lobotka, con cui prosegue la trattativa con il Celta Vigo.

Calcio mercato Napoli, visite domani a Roma per Demme

Il terzino può aspettare. Cristiano Giuntoli ha definito in poche ore uno dei colpi più rapidi di tutta la storia azzurra, concludendo l’ingaggio del mediano tedesco nell’arco di 5-6 giorni. Certo, quando c’è la collaborazione di Fali Ramadani è tutto più facile. Il potente agente gestisce anche gli interessi dell’ormai ex centrocampista del Lipsia, che abbandona le velleità di vincita della Bundesliga (la squadra è prima al momento) per vestire la maglia del club per cui ha sempre tifato (si chiama Diego in onore di Maradona). Come riferito da Raisport, il suo aereo è in arrivo a Roma, questa notte pernotterà nella capitale per poi svolgere domani le visite mediche a Villa Stuart. Nel pomeriggio il trasferimento poi a Castel Volturno per conoscere Gattuso ed il resto della squadra. Arriva per una cifra intorno ai 10 milioni di euro più bonus, al calciatore un contratto da 4 anni e mezzo allo stipendio di circa 2 milioni annuli.

Ultime mercato Napoli, rilancio per Lobotka

Novità rispetto a quanto detto nel pomeriggio anche per lo slovacco. Uno stipendio da 1,8 milioni invece è quanto gli azzurri hanno promesso a Stan Lobotka, per un contratto di durata quinquennale. Il sì del giocatore è arrivato subito anche in questo caso, al punto che si sta rifiutando di scendere in campo con il Celta Vigo. Il punto sta nel trovare la quadra con il club: la valutazione degli spagnoli infatti, benché sia inferiore ai 50 milioni della clausola, è ancora di 25 milioni, mentre gli azzurri si sono spinti a 21 massimo, bonus compresi. La sensazione è che peserà chiaramente la volontà del calciatore, per cui il colpo si farà, ma non sarà facile ottenere uno sconto.