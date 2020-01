Calciomercato Lecce, Sticchi Damiani: “Deiola in arrivo, Djidji vediamo”

Il Lecce sta cercando rinforzi nel calciomercato. Oggi il presidente è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’assemble di Lega, soffermandosi sull’ormai concluso colpo Deiola ed aprendo a nuovi innesti e cessioni.

Calcio mercato Lecce, affare Deiola concluso

Alessandro Deiola è un nuovo giocatore dei pugliesi. Oggi il suo agente assieme allo stesso calciatore, ha incontrato parte della dirigenza salentina per definire gli ultimi dettagli del suo contratto. Il centrocampista arriva dal Cagliari in prestito, con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro e contro-riscatto a favore della società sarda stabilito a 4,5 milioni di euro. Questo il commento del presidente in merito: “Dobbiamo fare un mercato importante in uscita, in entrata stiamo definendo Deiola dal Cagliari“.

Ultime Lecce, gli altri acquisti

La sconfitta casalinga contro l’Udinese ha dato l’allarme definitivo. Serve migliorare la squadra e a confermarlo è lo stesso presidente. “Poi credo faremo un altro intervento a centrocampo, poi vedremo il trequartista“, ha proseguito. Serve qualcosa anche in difesa. Piace Djidji, ma a differenza di quanto fatto nei mesi scorsi, il suo rendimento con Mazzarri adesso è soddisfacente per cui Comi sta prendendo tempo per riflettere. Piace anche Saponara (“Liverani me l’ha chiesto”, ha detto il numero 1 leccese) mentre si avvicina un’uscita ed una conferma di fiducia. “Credo che l’avventura al Via del Mare di Imbula sia finita, mentre La Mantia non è sul mercato, per noi è un calciatore importante“, ha concluso Sticchi Damiani.