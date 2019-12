Fiorentina, parla Boateng: queste le sue dichiarazioni

Notizie Fiorentina Boateng| Kevin-Prince Boateng, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini della Bild. Tra i vari temi toccati soprattutto quello relativo all’evoluzione del mondo del calcio. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Queste le parole di Kevin Prince Boateng

“Il calcio è solo business, noi siamo solo numeri, ormai questo sport non mi diverte più come una volta: se non giochi bene vieni sostituito, non c’è più fedeltà e questo è triste, davvero molto triste. Bisognerebbe fare un sondaggio tra i calciatori: quanti di loro sono contenti quando vanno ad allenarsi? Quanti si divertono? Per noi professionisti il calcio è un lavoro, siamo ben pagati, ma questo aumenta la pressione e di conseguenza non ci divertiamo in maniera smisurata come tutti pensano. Per quanto mi riguarda, ci sono momenti in cui mi diverto e altri meno, prima non era così: mi divertivo sempre, adesso invece è quasi il contratto.

Giovani? Alcuni di loro a 19 anni guidano già la loro Mercedes, non fanno molto per migliorarsi e nessun allenamento extra, vogliono tutto e subito e cercano tante scuse. Giocano alla PlayStation, guardano i social e sono gli ultimi ad arrivare agli allenamenti. Il calcio è cambiato, come le persone che ci sono dentro”.