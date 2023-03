Serie A: infortunio serio per i nerazzurri, i tempi di recupero

Guai per i nerazzurri, perché il centrocampista si è infortunato durante l’ultima partita di Serie A e ora rischia di restare fuori per tantissimo tempo.

Arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore e quelli che possono essere i tempi di recupero per il suo rientro in campo in campionato. Salterà sicuro delle partite importanti.

E’ arrivato anche il comunicato, perché non promettevano già bene le condizioni del giocatore che alle prime sensazioni ha capito subito di essersi fatto male.

Serie A: infortunio per il centrocampista

E’ una stagione davvero strana quella del club nerazzurro che in Serie A continua ad avere alti e bassi di risultati e la situazione che riguarda i calciatori infortunati non promette bene. Perché sono diversi i calciatori che si sono infortunati in questa stagione e ancor di più in quest’ultimo periodo. Il 2023 sembra davvero da dimenticare sotto questo punto di vista da parte dell’Atalanta che continua ad avere giocatori infortunati. L’infermeria quest’anno si è riempita davvero tante volte e ci sono stati diversi casi di emergenza. Ora ancora una volta la situazione sembra essersi complicata per quello che è accaduto al centrocampista.

Un altro duro ko da digerire da parte dell’allenatore che dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite, soprattutto quella che ci sarà la prossima settimana in Serie A contro il Napoli, per una sfida davvero importante e decisiva per il proseguo della stagione. Perché nelle ultime 5 partite sono arrivati solo 4 punti per l’Atalanta che è scivolata fuori la zona Champions. Ora si è infortunato anche Koopmeiners.

Atalanta: infortunio Koopmeiners, i tempi di recupero

Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Koopmeiners che salterà la prossima partita di Serie A Napoli Atalanta. In dubbio c’è anche la presenza di Zappacosta che si è infortunato nel riscaldamento di Atalanta Udinese. Il giocatore ha riportato una lesione all’adduttore lungo destro e solo nei prossimi giorni si saprà di più su come andrà a finire la sua situazione.

Secondo le ultime notizie, per Koopmeiners i tempi di recupero saranno di almeno un paio di settimane e per questo il suo rientro potrebbe avvenire verso fine aprile. C’è attesa per capire come si evolverà la situazione per il club bergamasco che è in piena emergenza adesso dopo quanto accaduto al calciatore.

Napoli Atalanta: altri giocatori in dubbio

Un momento davvero non facile per l’Atalanta con Gasperini che dovrà provare a recuperare quanti più uomini possibili per una battaglia come quella di Napoli. Tra gli altri giocatori in dubbio, oltre a Zappacosta, ci sono Zapata, Scalvini e Palomino, con le loro condizioni che saranno valutate nelle prossime ore. L’attaccante colombiano domani tornerà ad allenarsi con il gruppo. Di certo c’è l’assenza di Koopmeiners per Napoli Atalanta.