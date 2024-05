Chi è il presidente più ricco della Serie A? La sua squadra non vince uno scudetto da anni

La Serie A non è ricca come la Premier, ma vi sono diversi Presidenti che godono di una posizione economica elevatissima. Ecco chi è il Paperone del campionato italiano.

Il calcio italiano, da anni, sta attraversando una crisi economica che ha spinto tantissimi calciatori all’estero. Nei principali campionati europei il livello è molto elevato e, per di più, girano anche più soldi. Il discorso ruota intorno anche ai portafogli dei Presidenti. Un tempo l’Italia era il place to be per i facoltosi imprenditori del calcio. Leggi restrittive, stadi fatiscenti e problematiche varie hanno spinto tanti uomini d’affari ad investire all’estero.

Il calcio moderno è impresa e, naturalmente, conviene puntare sul mercato più florido. La Premier League inglese oramai è quasi, interamente, in mano a proprietà straniere. I top club hanno fatto un balzo in avanti, grazie ad un sistema di gestione che ha regalato introiti da favola, anche in termini di diritti televisivi.

Un Presidente prima di acquistare un club deve fare attente valutazioni su eventuali profitti. Persino i miliardari non sono disposti a lanciarsi in progetti dove non vi sono guadagni sicuri. Sono finiti da tempo, in Italia, i tempi di Moratti e Berlusconi. Tantissime piazze sono gestite da numeri 1 stranieri. Ecco chi è il più ricco.

Il Paperone De’ Paperoni della Serie A

Rocco Benito Commisso è nato a Marina di Gioiosa Ionica nel 1949 ed è il proprietario della Fiorentina. La sua posizione economica se l’è creata negli Stati Uniti. L’imprenditore italiano naturalizzato americano ha creato Mediacom. Quest’ultima ha acquisito i sistemi via cavo nelle comunità americane più piccole finché, nel 2000, è esplosa in Borsa a Wall Street. Commisso ha investo nei New York Cosmos e, dal 2019, nella Fiorentina.

Era stato accolto in Toscana come un salvatore della patria. Secondo Forbes, il suo patrimonio ammonta a 8 miliardi di dollari all’8 ottobre 2023.

Non c’è nessuno più ricco dell’originario di Marina di Gioiosa Ionica in Serie A, ma anno dopo anno la Viola ha venduto i suoi calciatori di punta, a partire da Vlahovic e Chiesa ai rivali della Juventus.

Per Allegri le cose si sono messe male nonostante una rosa di tutto rispetto. Nella storia la Fiorentina è stata per due volte campione d’Italia, nel 1955-1956 e nel 1968-1969, mentre in ambito nazionale ha vinto sei Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Commisso ha studiato alla Mount Saint Michael Academy, un liceo privato, per poi aggiudicarsi, giocando a calcio, una borsa di studio alla Columbia University, dove si laureò in Ingegneria industriale. Il pallino del rettangolo di gioco lo ha sempre avuto. Quattro anni dopo la laurea ha conseguito anche un MBA presso la Columbia Business School. Nonostante il patrimonio acquisito non ha ancora rilanciato ai vertici del campionato italiano la Viola.