Calciomercato: Marquinhos di nuovo in Serie A, c’è l’accordo

Il calciomercato per la prossima estate può cambiare tanto il campionato di Serie A e non solo. Arrivano novità importanti riguardo quello che sarà il futuro di Marquinhos che con il Paris Saint Germain è in scadenza 2024.

Il calciatore brasiliano è da molti anni a Parigi e ora è pronta ad arrivare una svolta molto importante di mercato in vista della prossima stagione. C’è stato un segnale chiaro da parte della società.

Lo stesso giocatore ha fatto già la propria scelta e ora sembra tutto davvero vicino per l’accordo definitivo che permetterà al giocatore di affrontare altri anni di carriera. Deciso il club con cui andrà a firmare.

Calciomercato: Marquinhos ha deciso il suo futuro

Il calciatore del Paris Saint Germain Marquinhos è stato più volte anche capitano della squadra francese. Perché ormai sono passati quasi 10 anni dall’arrivo del giocatore brasiliano, che nell’estate del 2013 lasciò la Roma a 19 anni circa per approdare Parigi con l’offerta di 31 milioni di euro. Un trasferimento accolto molto bene dal lato Roma per l’incasso del giovane giocatore che solo qualche mese prima era stato acquistato per meno di 6 milioni di euro. Ma che sarebbe diventato un grande campione nel suolo ruolo non c’erano dubbi, infatti, è andata proprio in questo modo.

Ora però il suo contratto è in scadenza nel 2024 e bisogna decidere quale strada prendere. Il club sembra aver fatto la propria scelta, visto che sta provando ad investire sempre sui giovani e i campioni in circolazione. La stessa decisione è stata presa dal giocatore, pronto a continuare a giocare ancora molti anni nel calcio che conta, perché quest’anno farà 29 anni il centrale brasiliano. Ora c’è l’intesa tra Marquinhos e PSG.

PSG: rinnovo per Marquinhos

Il Paris Saint Germain vuole rinnovare il contratto di Marquinhos e continuare a lavorare con lui ancora per tanti anni. L’ambizione del club francese resta la vittoria della Champions League, è quello il grande obiettivo.

In vista della prossima estate potrebbero esserci tanti movimenti, tra cui il possibile addio di Messi. Intanto, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è solo questione di tempo per il rinnovo di Marquinhos col PSG. Accordi di massima tra le parti.

Rinnovo Marquinhos PSG: le cifre

Il rinnovo di Marquinhos con il Paris Saint Germain dovrebbe essere sempre alle stesse cifre di circa 10 milioni di euro a stagione. Il contratto potrebbe essere esteso fino al 2027 con opzione per un altro anno fino al 2028. Sono già 392 le presenze del centrale in rosa con la maglia del PSG, dove ha messo a segno anche 38 gol e 9 assist, numeri record per un difensore centrale, praticamente un gol ogni 10 presenze passa per i piedi (o spesso anche la testa) del giocatore brasiliano.