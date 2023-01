Milan: Pioli conferma le critiche, poi svela il rientro di Ibrahimovic

Arrivano aggiornamenti sul Milan e le condizioni di Ibrahimovic. L’allenatore rossonero Stefano Pioli ha dato le ultime notizie su quelle che sono le situazioni in questo momento in casa Milan.

E’ uno dei momenti peggiori del Milan di Pioli degli ultimi anni. Perché questo 2023 è iniziato bene e sta continuando nel peggiore dei modi. Non ci sono buoni risultati per il club rossonero che ora sta facendo delle valutazioni a tutto tondo.

Il Milan deve pensare a quello che è il momento attuale. Perché la società rossonera sta affrontando un momento piuttosto difficile che potrebbe cambiare ancor di più la stagione in corso.

Milan: conferenza Pioli

Perché il Mila ha perso punti in campionato dal primo posto occupato dal Napoli e ora dovrà provare a fare una rimonta storica o accontentarsi della zona Champions League, che non è nemmeno scontata. Perché sono diverse le squadre in lotta per la zona Europa e presto potrebbero arrivare dei nuovi sviluppi in merito. Perché il Milan si gioca già nelle prossime ore con la Lazio uno scontro diretto importante.

Il Milan ha perso la Supercoppa Italiana con l’Inter ed è uscito gli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro il Torino in queste prime partite del 2023. Per questo ci sono state tante critiche verso i colori rossoneri, tifosi e società non sono rimasti contenti degli ultimi risultati della squadra di Pioli che ora chiede una svolta al suo Milan in vista del resto della stagione dove si proverà la rimonta.

Milan: rientro Ibrahimovic, le parole di Pioli

Intanto, in vista della prossima partita, sono arrivate in conferenza stampa le parole di Pioli sul Milan e le condizioni di Ibrahimovic, con il rientro che è ancora in discussione:

“Il recupero di Ibrahimovic procede bene, sta rispettando la sua tabella di lavoro. Ha ricominciato a lavorare a parte sul campo, non con il resto del gruppo. Ad oggi, però, non so dire quando rientrerà”.

Pioli parla in conferenza anche delle critiche contro i giocatori del Milan:

“Le critiche ci stanno perché al momento le prestazioni sono state al di sotto delle possibilità e le aspettative di questa squadra. Essendo il Milan sono molto alte. I miei giocatori non sono scarsi, meritano la mia fiducia e il mio rispetto”.

Milan: Ibrahimovic pronto a rientrare

Non c’è ancora una data per il rientro di Ibrahimovic con il Milan. Al momento il giocatore svedese però continua ad allenarsi con i rossoneri per provare a rimettersi in forma il prima possibile e tornare ad aiutare i propri compagni di squadra. Difficile vederlo in campo per la partita contro il Tottenham a metà febbraio di Champions League, visto che è ancora ignota una data.