Monza-Inter, Berlusconi fa discutere: pesanti offese all’Inter sui social

Pesanti offese all’Inter sui social, Berlusconi fa discutere dopo Monza-Inter.

È successo sui social, attraverso delle Instagram stories che sono presto diventate virali per quanto riguarda i commenti contro l’Inter a fine partita.

Il pareggio agguantato al minuto 95 da parte di Luca Caldirola che, con una zuccata, ha messo fuorigioco l’Inter portando il risultato sul pareggio e togliendo letteralmente due punti ai nerazzurri, ha fatto discutere e non poco. Prima per delle questioni arbitrali, poi per quanto è apparso sui social.

Monza-Inter, Berlusconi finisce nella polemica sui social: attacco agli interisti

Attacco diretto agli interisti, finisce nella polemica Berlusconi. Il motivo è legato ad una Instagram stories apparta sui social, che non è piaciuta al popolo interista.

Gli stessi hanno ben presto fatto diventare virale il post, attraverso Twitter, con la stessa che è entrata in tendenza nella notte stessa.

Ad innescare la polemica, infatti, è lady Berlusconi: “Interista vaffanc**o” scrive Marta Fascina su Instagram.

Lady Berlusconi, la Instagram stories che fa discutere

Fanno discutere le parole volate nel post-partita di Monza-Inter, pubblicate sul profilo ufficiale di lady Berlusconi. Marta Fascina scrive “Interista vaffanc***o” e lo fa via social, al margine della gara pareggiata dal club di proprietà del suo compagno, Silvio Berlusconi. Una caduta di stile, che ha fatto infuriare e non poco gli interisti sui social. Stessi interisti che hanno accusato anche Armando Izzo per il suo urlo negli spogliatoi, legato al Napoli: “Forza Napoli!” in una diretta Instagram, per il suo legame noto verso la città partenopea. Un urlo però che, a differenza di offese al popolo interista, ha destato meno “scandalo” nell’ambiente nerazzurro.

Ultime su Monza-Inter: non si placano le polemiche nel post-partita

Non si placano le polemiche su Monza-Inter, il risultato è amarissimo per i nerazzurri. In epoca VAR è emerso un errore che “macchia” la prestazione comunque ottima che ha permesso al Monza di ottenere un risultato importantissimo nel derby lombardo. A far discutere, infatti, sono alcuni episodi arbitrali controversi che lo stesso Simone Inzaghi ha denunciato ai microfoni di DAZN nel post-partita. Un accesissimo post-partita è infatti stato protagonista ieri dopo il match disputato in Brianza. Strascichi che potrebbe portarsi dietro, in questo campionato, perché i punti persi ieri rischiano di essere decisivi per la lotta Scudetto.

