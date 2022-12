😢 Calcio italiano in lutto: addio allo storico direttore

Una nuova triste notizie sconvolge il mondo del calcio italiano, poco fa l’annuncio. Lacrime e commozione che si uniscono al dolore di ieri, quando è stata comunicata la morte di Sinisa Mihajlovic. Oggi un altro personaggio storico ci lascia per sempre. Tanta sofferenza per la famiglia e i suoi colleghi che per anni hanno condiviso esperienze con lui.

E’ scomparso improvvisamente: nuovo lutto per il calcio italiano

Se n’è va via per sempre l’uomo che in carriera ha ricoperto diversi ruoli di spicco raccontando a modo suo lo sport italiano. Un personaggio imponente e punto di riferimento per tantissimi giovani.

Addio ad una delle figure storiche dell’Italia calcistica. Attraverso la sua penna ha raccontato per anni le gesta del calcio italiano e non solo.

Ci ha lasciati improvvisamente, nella giornata di oggi, il giornalista Mario Sconcerti che è morto all’età di 74 anni.

Morto Mario Sconcerti, addio allo storico giornalista

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Mario Sconcerti. Ricoverato da qualche giorno al Policlinico di Tor Vergata, per controlli di routine, il giornalista è scomparso nella giornata di oggi. Aveva 74 anni ed era una firma storica dello sport italiano.

Fiorentina in lutto: addio a Mario Sconcerti, ex direttore generale del club

Aveva iniziato la sua carriera giornalistica nel 1948. Prima a Firenze con il Corriere dello Sport, poi alla redazione milanese. Oltre al calcio ha seguito con particolare attenzione il ciclismo. Nel 1970 è passato a Repubblica, otto anni dopo alla Gazzetta dello Sport nel ruolo di vicedirettore vicario. Poi nel 1988 di nuovo a Repubblica e nel 1992 al Secolo XIX. Dal 1995 al 2000 ha diretto il Corriere dello Sport.

Poi l’avventura di Sconcerti alla Fiorentina di Cecchi Gori, dal quale si dimise per incomprensioni con Giancarlo Antognoni. Poi l’esperienza televisiva, opinionista di punta di Sky, Rai e poi Mediaset. Negli ultimi anni di carriera anche editorialista del Corriere della Sera.

Oggi il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Mario Sconcerti, una delle firme più importanti d’Italia. Alla sua famiglie le condoglianze della nostra redazione.

