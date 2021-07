Calciomercato Juventus: addio ad un big, destinazione a sorpresa

Rodrigo Bentancur via dalla Juventus. L’indiscrezione che arriva dal Sud America lascia tutti di stucco. Il centrocampista uruguaiano starebbe per dire addio alla Juventus.

Mercato Juventus: Bentancur può tornare al Boca Juniors

Incredibile ma vero, Rodrigo Bentancur potrebbe dire addio alla Juve nel corso del calciomercato 2021. Dopo esser stato vicino al colpo Lucas Torreira, a sorpresa il Boca Juniors potrebbe prendere il centrocampista della Juve.

Il mediano, che ha faticato molto in queste ultime due stagioni con Sarri e Pirlo, quest’estate è impegnato in Copa América.

Le prestazioni nella manifestazione internazionale potrebbero definire per il suo immediato futuro, dal momento che il giocatore uruguaiano della Juventus ha diverse offerte per dire addio alla Vecchia Signora, dove la sua continuità in campo agli ordini dell’italiano Massimiliano Allegri non è garantita.

Bentancur torna al Boca? Il club argentino incasserà una cifra super

Nonostante Allegri apprezzi da tempo le qualità di Bentancur, il centrocampista potrebbe lasciare la Juve nel prossimo mercato per tornare al Boca Juniors. Il club argentino, dal quale Rodrigo Bentancur era arrivato al posto di Tevez, resta molto attento per l’arrivo del calciatore 23enne giocatore uruguaiano.

Ma come mai Bentancur potrebbe tornare al Boca? L’accordo con il club degli xeneize includeva all’epoca del passaggio in Italia del centrocampista una clausola che prevedeva l’incasso del 40% di una futura cessione di Bentancur, percentuale molto alta che potrebbe far incassare tanto al Boca per il trasferito del calciatore in durante questo mercato dove Bentancur ha offerte da altri grandi europei come l’Atlético de Madrid per cambiare scena per il 2021/2022.

Non solo il Boca su Bentancur

Oltre al sogno Boca, che in virtù della sua clausola otterrebbe il calciatore a metà prezzo, Bentancur piace anche ad altri club. Il suo valore di mercato, come riportato da fichajes, è di 35 milioni di euro.

Tuttavia la Juventus è fiduciosa di ottenere una cifra più alta per il suo addio. Anche se non tornasse al Boca, però, il club argentino sarebbe contento della cessione del calciatore che consentirebbe alla squadra guidata di Miguel Ángel Russo di incassare una cifra molto elevata.

