La Juventus si prepara alla sfida di Crotone con diverse assenze importanti. Domani, la squadra di Andrea Pirlo, scenderà in campo alle ore 20:45 contro la neopromossa calabrese. Ancora infortunato De Ligt, mentre sono in dubbio le presenze di Paulo Dybala e Alex Sandro. Inoltre, in questa paura Nazionali, sono andati out altri tre calciatori importanti per Pirlo: McKennie e Cristiano Ronaldo a causa del Covid 19, mentre Aaron Ramsey per infortunio.

Covid 19 Juventus, caso Cristiano Ronaldo e compagni: avviate le indagini

Le polemiche nel mondo del calcio a causa del Covid 19 non si fermano. Dopo la sentenza del Giudice Sportivo che ha punito il Napoli con un punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juve, ora scoppia il caso Juve con Cristiano Ronaldo e compagni messi nel mirino. Alcuni calciatori della Juventus avrebbero violato il protocollo per raggiungere le Nazionali nei giorni scorsi nonostante ci fossero alcuni casi da Covid 19 nella squadra bianconera.

Juventus, rischio squalifica per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo avrebbe violato il protocollo sanitario (come svelato dallo stesso Spadafora) e ora rischia davvero grosso. La risposta al Ministro dello Sport è arrivata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli che ha difeso il suo campione portoghese. Intanto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ronaldo e compagni rischiano che gli venga notificata l’infrazione dell’articolo 650 del Codice Penale. La Procura di Torino indaga e c’è il rischio multa. Ma è doppia l’inchiesta su CR7, infatti, la Procura Federale ha avviato un fascicolo per verificare se i calciatori della Juventus non abbiano rispettato le norme anti-Covid, dove avrebbero dovuto restare in isolamento fiduciario. Nessuna pena alla Juve, ma solo ai calciatori che rischiano fino alla squalifica.

Crotone-Juventus, la probabile formazione di Pirlo

Questa la Juve di Pirlo che potrebbe scendere in campo a Crotone, si passa al 3-4-3 con Chiesa subito titolare.

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Morata, Chiesa. Allenatore: Pirlo.

