La Roma lavora con il suo nuovo progetto. Il club giallorosso ha chiuso la sessione di mercato con il ritorno di Chris Smalling sul fotofinish e non ha intenzione di fermarsi. Trattenuti alcuni grandi calciatori, come Edin Dzeko e anche Jordan Veretout, oltre all’infortunato Zaniolo. Ora la società dovrà lavorare per i rinnovi di contratto per far si che il progetto continui a dare conferme importanti. Questi mesi saranno importanti per Fienga e i suoi uomini che già si sono messi a lavoro.

Calciomercato Roma, rinnovi di contratto

La Roma è decisa, il club ora attua l’operazione rinnovi di contratto. Ci sono diversi mesi dove la società potrà lavorare sotto traccia per confermare per tanti altri anni i propri gioielli. In prima linea ci sono Veretout, Dzeko, Zaniolo e Pellegrini. Già per alcuni di questi la trattativa sembra essere in fase molto avanzata. Si muove anche Fridekin in persona.

Mercato Roma, Veretout rinnova

Incontro tra Friedkin e Zaniolo negli ultimi giorni per dare la spinta decisiva verso il rinnovo di contratto. Dopo al talento italiano, che attualmente è infortunato, toccherà a Jordan Veretout. Il centrocampista francese è stato cercato a lungo dal Napoli nell’ultima sessione di mercato, ma alla fine lui ha scelto di restare a Roma, come ha ammesso più volte il suo agente. Tutto pronto anche per il suo rinnovo di contratto. Veretout andrà a firmare un prolungamento fino al 2025 per un ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione.

Roma, rinnovi di Pellegrini e Dzeko

La Roma vuole ridurre l’ingaggio di Edin Dzeko e per farlo ha pensato di prolungare il contratto fino al 2023 spalmando lo stesso ingaggio ma in più anni. La volontà del giocatore è sempre stata quella di restare a Roma e chiudere la carriera con la fascia da capitano. Stessa volontà espressa da Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista italiano ha un contratto in scadenza nel 2022 e una clausola rescissoria bassa di soli 30 milioni di euro, ma nonostante questo ha giurato amore alla Roma e respinto ogni offerta. Anche per lui il rinnovo è in arrivo.

