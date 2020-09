Calciomercato, De Paul pronto a lasciare l’Udinese: arriva il sostituto

L’Udinese inizia la propria nuova stagione di Serie A 2020/21 con la sfida con l’Hellas Verona per la seconda giornata di campionato. Rinviata la prima che sarà poi recuperata il 30 settembre con lo Spezia di Italiano. Intanto, la società lavora per restare nella massima serie italiana senza rischiare anche questa stagione la retrocessione. Club affidato ancora nelle mani di Luca Gotti che la scorsa stagione, da quando è arrivato sulla panchina friulana, ha svolto un grande compito e ripreso la squadra tra morale e risultati. Inoltre, il tecnico italiano, è riuscito ad aiutare a completare il percorso di maturità calcistica di Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino non si è reso protagonista come le passate stagioni soltanto con gol e assist in qualche giornata, ma è stato determinante per l’Udinese in ogni singola partita con prestazioni sempre di alto livello. Ora però potrebbe arrivare il suo addio.

Mercato Udinese, De Paul verso la cessione

Tanti i club che da anni seguono Rodrigo De Paul. Su tutti lo scorso anno c’era l’Inter che sembrava davvero ad un passo dall’acquisto, poi però la trattativa non si è chiusa con il mancato accordo tra Marotta e Marino. Quest’estate più club però hanno seguito con attenzione il calciatore. Infatti, oltre all’Inter, hanno fatto sondaggi per De Paul anche Milan, Roma, Juventus, Napoli e il Leeds in Premier League. Il club inglese aveva raggiunto l’accordo con il giocatore, ma non con il club friulano che continua a chiedere circa 35 milioni di euro. Possibile che sia proprio la Roma di Friedkin a sferrare l’attacco decisivo nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Udinese, le parole del vice presidente sulle cessioni

Calciomercato Udinese, arriva Pereyra per liberare De Paul

Intanto, l’Udinese si cautela e chiude un colpo importante. Roberto Pereyra, calciatore del Watford, non seguirà il club inglese nella retrocessione in Championship. Per questo, Pozzo ha deciso di farlo tornare in Italia e all’Udinese. La trattativa è ben avviata e il calciatore ha già detto sì al trasferimento, dopo sei anni tornerà a vestire la maglia dell’Udinese. Possibile acquisto in ottica di una cessione di De Paul.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Udinese, Fofana dice addio